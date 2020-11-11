Мошенники во всем мире создали новую схему заработка на коронавирусе
Черный рынок тоже адаптируется под новые реалии коронавирусной эпохи. Теперь мошенники из разных стран продают поддельные результаты тестов на коронавирус.
Эти документы продают в первую очередь туристам: без документа, в котором подтверждается отсутствие болезни, людей не выпускают за границу, пишет The Washington Post.
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Поддельные тесты на коронавирус
Поддельные тесты уже заметили во Франции, Бразилии, Великобритании и других странах. Например, в Париже фейковые документы продавали прямо в аэропорту – по 180 – 360 долларов за электронный файл.
Обнаружить злоумышленников удалось после того, как фейк заметили у пассажира из Эфиопии. В Британии мошенники работают напрямую с турагентствами – отрицательный результат могут выдать вместе с билетом на самолет.
Цена на поддельный тест в Украине
О подобных случаях сообщают и в Украине: в сети продают подделки и доставляют на дом покупателю.
Такие туристы не хотят тратить время, ехать в клинику и ждать результатов. К тому же сделать справку дешевле: если ПЦР-тест в частной лаборатории стоит 1000 – 2000 гривен, то сама справка – 400 – 500 гривен.
Госорганы начали серьезнее подходить к проверкам документов, поэтому сейчас воспользоваться фейком довольно трудно. Например, правительство штата Гавайи требует сдавать тесты в определенной лаборатории и до приезда отправлять результаты через интернет.
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