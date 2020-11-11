Черный рынок тоже адаптируется под новые реалии коронавирусной эпохи. Теперь мошенники из разных стран продают поддельные результаты тестов на коронавирус.

Эти документы продают в первую очередь туристам: без документа, в котором подтверждается отсутствие болезни, людей не выпускают за границу, пишет The Washington Post.

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Поддельные тесты на коронавирус

Поддельные тесты уже заметили во Франции, Бразилии, Великобритании и других странах. Например, в Париже фейковые документы продавали прямо в аэропорту – по 180 – 360 долларов за электронный файл.

Обнаружить злоумышленников удалось после того, как фейк заметили у пассажира из Эфиопии. В Британии мошенники работают напрямую с турагентствами – отрицательный результат могут выдать вместе с билетом на самолет.

Цена на поддельный тест в Украине

О подобных случаях сообщают и в Украине: в сети продают подделки и доставляют на дом покупателю.

Такие туристы не хотят тратить время, ехать в клинику и ждать результатов. К тому же сделать справку дешевле: если ПЦР-тест в частной лаборатории стоит 1000 – 2000 гривен, то сама справка – 400 – 500 гривен.

Госорганы начали серьезнее подходить к проверкам документов, поэтому сейчас воспользоваться фейком довольно трудно. Например, правительство штата Гавайи требует сдавать тесты в определенной лаборатории и до приезда отправлять результаты через интернет.