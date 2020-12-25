В Молдове вакцину Pfizer от COVID-19 считают недостижимой мечтой: причины
В Молдове заявили, что вакцина Pfizer от COVID-19 является "недостижимой мечтой" для страны. Причиной является определенные логистические аспекты.
В частности, местные власти не могут обеспечить перевозки и хранение вакцины согласно предусмотренным требованиям. Об этом заявила Министр здравоохранения Виорика Думбревяну, сообщает AGORA.
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По ее словам, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, недостижима для Молдовы.
Существуют вакцины, требующие особых условий транспортировки и хранения при температуре -70 градусов, что является невозможным для Республики Молдова,
– заявила Думбревяну.
Министр рассказала, что во время пандемии COVІD-19 в стране обустроили лаборатории ANSP холодильниками.
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В то же время Думбревяну сообщила, что граждане Молдовы смогут получить вакцины от COVID-19, однако не уточнила, какие именно.
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