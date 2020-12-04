Американская компания Pfizer изучает возможность вакцинированных людей передавать коронавирусную инфекцию другим.

Как заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, этот вопрос еще нуждается в изучении. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Так, журналист спросил директора компании, может ли человек передавать COVID-19 другим людям после того, как вакцинируется от COVID-19.

Я думаю, это тот вопрос, который еще нужно изучить. Мы сейчас не уверены в этом,

– сказал он.

Также компания Pfizer сообщила, что не успеет изготовить достаточное количество вакцин против коронавируса до конца года. Вместо обещанных 100 миллионов доз препарата компания изготовит лишь половину.

Что известно о вакцине от Pfizer

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.

Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.

Препарат получил разрешение на применение в Великобритании, страна уже получила партию вакцин, ее распределят между 50 больницами.

Ожидается, что в ближайшее время такое же разрешение он получит в странах ЕС и в США.

Вакцину следует вводить в организм дважды. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.

Добавим, Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставку вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.



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