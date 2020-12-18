Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса
Компания Moderna была вынуждена утилизировать 400 тысяч доз вакцины своей экспериментальной вакцины от коронавируса из-за брака.
При производстве вакцины возникли проблемы с фильтрацией, что скомпрометировало продукт. Об этом журналистам с Bloomberg рассказал главный научный консультант Монсеф Слауи.
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Бракованные дозы препарата, которые еще не разлили во флаконы, были частью партии в 1,4 миллиона доз.
Как объяснил Слауи, такие проблемы могут возникать при сложных производственных процессах. Но на общий объем производства и его темпы это повлиять не должно.
Представитель компании Moderna Рэй Джордан добавил, что компания не выбивается из графика. Как и прежде, они планируют произвести 20 миллионов доз в декабре и 85 – 100 миллионов в первом квартале 2021 года. А вот проблемы с очисткой Джордан комментировать отказался.
Что известно о вакцине от компании Moderna
- В США одобрили производство вакцины от коронавируса компании Moderna.
- Это РНК-вакцина, которая содержит в себе генетический код вируса. После ее ввода в организме вырабатываются неинфекционные вирусные белки на фоне чего организм вырабатывает иммунитет.
- Производители Moderna стабилизировали препарат, поэтому теперь его можно хранить при стандартных температурах охлаждения от 2°C до 8°C в течение 30 дней.
- Компания утверждает, что вакцину можно держать в течение 6 месяцев при температуре -20°C.
- Вакцина от Moderna стоит около 18 долларов.
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