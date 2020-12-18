Компания Moderna была вынуждена утилизировать 400 тысяч доз вакцины своей экспериментальной вакцины от коронавируса из-за брака.

При производстве вакцины возникли проблемы с фильтрацией, что скомпрометировало продукт. Об этом журналистам с Bloomberg рассказал главный научный консультант Монсеф Слауи.

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Бракованные дозы препарата, которые еще не разлили во флаконы, были частью партии в 1,4 миллиона доз.

Как объяснил Слауи, такие проблемы могут возникать при сложных производственных процессах. Но на общий объем производства и его темпы это повлиять не должно.

Представитель компании Moderna Рэй Джордан добавил, что компания не выбивается из графика. Как и прежде, они планируют произвести 20 миллионов доз в декабре и 85 – 100 миллионов в первом квартале 2021 года. А вот проблемы с очисткой Джордан комментировать отказался.

Что известно о вакцине от компании Moderna