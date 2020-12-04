Moderna планирует выпустить 145 миллионов доз вакцины от COVID-19 до конца марта 2021 года
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что к концу марта изготовит 145 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Компания сообщила, что она сможет предоставить препарат в объеме, достаточном для вакцинации до 60 миллионов человек в США и 12,5 миллиона за пределами страны к концу марта. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Кроме того, в компании планируют, что в декабре 2020 года в США будет доступно 20 миллионов доз вакцины, а затем – от 85 млн до 100 миллионов доз в течение первого квартала 2021 года.
За пределы США Moderna планирует поставить от 15 млн до 25 млн доз в первые три месяца 2021 года. В общем в следующем году фармацевтическая компания намерена выпустить от 500 млн до миллиарда доз.
Что известно о вакцине Moderna
Для иммунизации нужно сделать две прививки одному человеку с интервалом в четыре недели. Moderna объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. К испытаниям привлекли более 30 тысяч участников в США. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей. Цена за дозу вакцины компании Moderna будет около 38 долларов.
К слову, в Украине Верховная Рада поддержала законопроект №4314, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.
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