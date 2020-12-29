Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что SARS-CoV-2 станет эндемическим и будет циркулировать на планете постоянно. Однако в ВОЗ не исключают, что может возникнуть новая пандемия – масштабнее предыдущей.

SARS-CoV-2 может циркулировать постоянно

Как отметил эксперт Дэвид Хейман, в мире несколько неправильно поняли концепцию о коллективном иммунитете от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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Считалось, что темпы распространения болезни снизятся, если возникнет коллективный иммунитет.

Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человеческого организма, особенно в местах с более интенсивной передачей,

– сказал Хейман.

Вакцинация не сможет полностью искоренить вирус

Даже если вакцинацию против COVID-19 проводить очень масштабно и активно – это не значит, что вирус удастся полностью искоренить. Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, эта пандемия – не самая масштабная, которая может возникнуть и значительно тяжелее.