По состоянию на утро 12 ноября в мире обнаружили 52 113 080 случаев заражения коронавирусом. 1 284 189 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 33 917 043 людей выздоровели.

За минувшие сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч новых случаев заражения. Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной аппаратом СНБО Украины.

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Из позитивных новостей – за минувшие сутки, 11 ноября, 160 655 человек выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 33 917 043 человека.

К сожалению, 1 284 189 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Страны с наибольшим количеством больных:

США – 10 400 227,

Индия – 8 683 916,

Бразилия – 5 747 660;

Франция – 1 914 928;

Россия – 1 822 345.

Страны с наибольшим количеством летальных исходов:

США – 241 798;

Бразилия – 163 368;

Индия – 127 571;

Мексика – 95 842;

Великобритания – 50 457.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала