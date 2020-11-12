В мире зафиксировали 52,4 миллиона случаев COVID-19
По состоянию на утро 12 ноября в мире обнаружили 52 113 080 случаев заражения коронавирусом. 1 284 189 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 33 917 043 людей выздоровели.
За минувшие сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч новых случаев заражения. Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной аппаратом СНБО Украины.
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Из позитивных новостей – за минувшие сутки, 11 ноября, 160 655 человек выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 33 917 043 человека.
К сожалению, 1 284 189 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США – 10 400 227,
- Индия – 8 683 916,
- Бразилия – 5 747 660;
- Франция – 1 914 928;
- Россия – 1 822 345.
Страны с наибольшим количеством летальных исходов:
- США – 241 798;
- Бразилия – 163 368;
- Индия – 127 571;
- Мексика – 95 842;
- Великобритания – 50 457.
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