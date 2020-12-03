Долгожданная вакцина против COVID-19 идет в массы. Уже со следующей недели Великобритания начнет массовое вакцинирование населения от болезни. Страна стала первой западной страной, получившей лицензию на вакцину против COVID-19.

Первые дозы вакцины поступят в ближайшие дни, а закупили их немало – в количестве 40 миллионов. О том, как мир готовится к массовой вакцинации и прогнозах по Украине – в материале журналистов 24 канала.

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По словам министра здравоохранения Британии, вакцинация против COVID-19 будет одним из самых больших гражданских логистических усилий. Он признает, что будут возникать проблемы и осложнения.

"Но я знаю, что мы справимся. Главная цель вакцинации – защитить людей от COVID-19, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул Мэтт Хэнкок.

США планирует вакцинировать около 20 миллионов человек к концу 2020 года

Большие планы на вакцину и у США. Там начнут массовую вакцинацию еще до Рождества. Поэтому до конца 2020 года планируют привить 20 миллионов человек. Это чуть больше, чем 5% населения.

Первые партии вакцины уже доставили на склады в США и готовят для транспортировки.

Как только правительство предоставит производителям разрешение на использование, мы готовы транспортировать. Как только будет разрешение, мы – за работу,

– рассказал генеральный директор DHL Global Forwarding Дэвид Голдберг.

Украина готовит стратегию вакцины против COVID-19

В своеобразной очереди к производителям вакцин – сейчас весь мир. Соглашения о закупке подписывают заранее, даже до одобрения в национальном законодательстве. Над стратегией вакцинации уже несколько недель работает и украинское Министерство здравоохранения.

Ее обещают представить уже на следующей неделе. "У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы пока дорабатываем финальный документ", – отметил глава Минздрава Максим Степанов.

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Кабинет Министров уже освободил от налогов импортные вакцины против COVID-19. Украинская власть ожидает, что в рамках международной программы COVAX Украина получит около 8 миллионов доз препарата.

Однако кампания по вакцинации, по самым оптимистичным оценкам украинских чиновников, начнется не раньше, чем в мае 2021 года. И первыми препарат получат:

медики;

армейцы;

нацгвардейцы;

педагоги.

Между тем в ВОЗ заявляют, что для преодоления коронавируса надо, чтобы были вакцинированы более 60% населения планеты. Для этого требуется около 7,5 миллиарда вакцин.

Достичь таких показателей можно за 1,5 – 2 года. А пока этого не произойдет, мир, наверное, так и будет жить в частичных карантинных ограничениях.