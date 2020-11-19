Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, последствия пандемии коронавируса COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными.

Последствия будут не самыми лучшими из-за того, что система здравоохранения перегружена и по состоянию на сегодня. Об этом Ляшко сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Среди последствий главный санитарный врач упомянул об антибиотикорезистентности.

Заметим, что за время карантина (апрель – октябрь) потребление антибиотиков в Украине выросло на 150%, 200%, а некоторых препаратов – на 450%. Причиной является не только то, что врачи часто назначают их, а в том, что люди сами их покупают. Кроме того, аптеки отпускают препараты без рецепта врача.

Отдаленные последствия этой пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность в результате неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас, онкология, сердечно-сосудистые ... Потеря сегодняшней ранней диагностики из-за перегруженности системы здравоохранения... через год – через два последствия будут,

– сказал он.

К слову, правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который начал действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника. Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта. Также в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / инфографика 24 канала