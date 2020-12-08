В Минздраве заявили, что появление вакцины от COVID-19 в украинских аптеках произойдет не раньше, чем осенью 2021 года.

Об этом заявил и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин, говорится в эфире одного из украинских каналов.

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Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ к вакцине, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации,

– сообщил Кузин.

В Минздраве информируют, что Украина будет получать вакцину от COVID-19 несколькими траншами.

Первый составит около 1 миллиона 200 тысяч доз, а в приоритете первого этапа прививать будут работников здравоохранения.

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Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала