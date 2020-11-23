Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время ввести электронный рецепт на противомикробные лекарственные средства – антибиотики.

Около 9 тысяч аптечных учреждений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время брифинга, пишет 24 канал.

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По его словам, в течение двух последних месяцев Министерство здравоохранения фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов. Заметим, что это связано с ростом количества больных коронавирусом.

Подчеркнем, COVID-19 не лечится антибиотиками!

На сегодня, с целью обеспечения всех лекарственных средств, Минздравом ведется работа по... ключевым направлениям... Это введение электронного рецепта на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Предполагается, что в течение ближайшего времени около 9 тыс. аптечных учреждений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Около 1 054 наименований торговых антибиотиков будут добавлены к такой возможности,

– пояснил Иващенко.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции считает, что это позволит обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

Эти действия властей направлены на рациональное использование антибиотиков и их рациональное назначение.

"В то же время, мы понимаем, что значительная часть аптечных учреждений на сегодня не имеют возможности присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому таким заведениям будет предложена и предоставлена возможность использования бумажных отчетных форм. То есть бумажных рецептов", – заметил он.

Проблема украинцев с антибиотиками

В Украине немало аптек могут продавать антибиотики и другие лекарственные средства без рецептов. Эти действия являются нарушением. Однако в реальности украинцы часто заходят в аптеку и на любой "чих" им могут продать курс антибиотиков. Кроме того, этим злоупотребляют и врачи.

Из-за этого в стране могут столкнуться с новой проблемой – антибиотикорезистентность. Это устойчивость к антибиотикам, которая возникает, когда бактерии меняются под воздействием лекарств. То есть препараты перестают работать, а инфекционные болезни не поддаются лечению.

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