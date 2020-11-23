В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотики
Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время ввести электронный рецепт на противомикробные лекарственные средства – антибиотики.
Около 9 тысяч аптечных учреждений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время брифинга, пишет 24 канал.
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По его словам, в течение двух последних месяцев Министерство здравоохранения фиксирует увеличение использования противомикробных препаратов. Заметим, что это связано с ростом количества больных коронавирусом.
На сегодня, с целью обеспечения всех лекарственных средств, Минздравом ведется работа по... ключевым направлениям... Это введение электронного рецепта на противомикробные лекарственные средства, то есть, антибиотики. Предполагается, что в течение ближайшего времени около 9 тыс. аптечных учреждений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме. Около 1 054 наименований торговых антибиотиков будут добавлены к такой возможности,
– пояснил Иващенко.
Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции считает, что это позволит обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.
Эти действия властей направлены на рациональное использование антибиотиков и их рациональное назначение.
"В то же время, мы понимаем, что значительная часть аптечных учреждений на сегодня не имеют возможности присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому таким заведениям будет предложена и предоставлена возможность использования бумажных отчетных форм. То есть бумажных рецептов", – заметил он.
Проблема украинцев с антибиотиками
В Украине немало аптек могут продавать антибиотики и другие лекарственные средства без рецептов. Эти действия являются нарушением. Однако в реальности украинцы часто заходят в аптеку и на любой "чих" им могут продать курс антибиотиков. Кроме того, этим злоупотребляют и врачи.
Из-за этого в стране могут столкнуться с новой проблемой – антибиотикорезистентность. Это устойчивость к антибиотикам, которая возникает, когда бактерии меняются под воздействием лекарств. То есть препараты перестают работать, а инфекционные болезни не поддаются лечению.
Советы Минздрава по приему антибиотиков
- Не занимайтесь самолечением. Антибиотики надо принимать только по назначению врача. Кроме того, лечить грипп или простуду антибиотиками неэффективно.
- Не прерывайте лечение. Проходите полный курс антибиотиков, даже если вам стало лучше.
- Никогда не используйте антибиотики, которые остались после курса приема.
- Никогда не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми и не назначайте им лечение.
- Предупреждайте инфекции.
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