В оперативном штабе Министерства здравоохранения обнародовали план по иммунизации населения. Там планируют вакцинировать примерно половину украинцев за 2021 – 2022 годы.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья МЗ. Документ возможных наработок разработали совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Интересно Как жителей ОРДЛО будут вакцинировать от COVID-19

Впрочем, там отмечают, что этот документ будут обновлять в зависимости от ситуации с COVID-19. Также все будет зависеть от доступности самой вакцины. Там также отмечают: вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и групп риска.

На основе рекомендаций, в Украине определили 9 приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19. В рамках 4-этапной кампании по вакцинации в 2021 году поставили амбициозную цель охватить прививками не менее 50% населения страны в 2021 году,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Планом утверждены 4 этапа вакцинации:

Январь – апрель 2021 года. Люди с самым высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19; Апрель – июнь 2021 года. Люди с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; Июнь – сентябрь 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; Сентябрь 2021 – март 2022 года. Люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

По словам исполняющего обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игоря Кузина, Украина готова получить вакцину в первом квартале 2021 года. Прежде всего будут вакцинировать медиков, работающих с больными COVID-19.