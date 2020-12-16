Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность из-за возможной вспышки COVID-19 после новогодних праздников в Украине.

Министр призвал людей соблюдать все карантинные ограничения. Об этом Максим Степанов сказал во время утреннего брифинга в среду, 16 декабря, пишет 24 канал.

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Не забывайте, пожалуйста, о маске, не забывайте, пожалуйста, соблюдать дистанцию. Избегайте любого массового скопления людей, особенно – накануне праздничных дней. Это очень важно и скажу откровенно – мы с... большой такой тревогой сейчас смотрим на все наши праздничные дни, чтобы у нас не произошло именно вспышки после празднования новогодних праздников,

– заявил он.

В то же время Степанов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась, однако до сих пор остается напряженной.

"Многие смотрят на статистику госпитализированных. Эта статистика пугает. Достаточно высокие цифры по госпитализации. Но при этом, количество выписанных у нас составляет 3 473 человека", – сказал глава Минздрава.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 919 704 украинца, 535 417 человек выздоровели, 15 744 умерли от осложнений.



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