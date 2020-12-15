Украина может получить первые вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года. Переговоры о получении препаратов уже идут.

Когда в Украине будет вакцина

Украина ведет переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Радио НВ".

Кстати Вакцину против коронавируса в виде спрея испытают в январе

По словам Степанова, переговоры уже на завершающей стадии.

Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное,

– добавил глава Минздрава.

Кто прежде всего получит вакцину

Степанов добавил, что в первую очередь вакцинируют те категории населения, которые можно "очень четко проконтролировать":

медработники, военнослужащие, работники образования.

Вакцинация в мире: что известно