В Минздраве надеются получить вакцину от COVID-19 в феврале 2021 года
Украина может получить первые вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года. Переговоры о получении препаратов уже идут.
Когда в Украине будет вакцина
Украина ведет переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Радио НВ".
Кстати Вакцину против коронавируса в виде спрея испытают в январе
По словам Степанова, переговоры уже на завершающей стадии.
Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное,
– добавил глава Минздрава.
Кто прежде всего получит вакцину
Степанов добавил, что в первую очередь вакцинируют те категории населения, которые можно "очень четко проконтролировать":
- медработники,
- военнослужащие,
- работники образования.
Вакцинация в мире: что известно
- Ранее США одобрили вакцину, которую изготовили фирмы Pfizer и BioNTech.
- Великобритания уже вакцинировала населения этим препаратом.
- Уже 14 декабря началась массовая вакцинация против COVID-19 в США.
- В течение месяца вакцину планируют ввести 20 миллионам американцев.
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