В Минздраве хотят привлекать частные клиники к борьбе с COVID-19, – Ляшко
Министерство здравоохранения не исключает, что частные клиники будут привлекать к борьбе с коронавирусом. Вскоре с владельцами этих медучреждений проведут большую онлайн-конференцию.
Частные клиники будут помогать, когда не справятся государственные
Такой вариант планируют распространить на всю территорию Украины. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Интерфакс-Украина.
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Сотрудничество с частными клиниками может происходить согласно двум вариантам. В частности, такие больницы могут взять на себя нагрузку, когда государственные уже не будут справляться.
Если, не дай Бог, наступит коллапс в системе здравоохранения, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан,
- подчеркнул Ляшко.
Частные клиники хотят приобщить к процессу вакцинации
Еще одно направление сотрудничества с частными медучреждениями – привлечение их к вакцинации. Ведь ее масштабы будут огромные, поэтому без привлечения всех возможных клиник – это будет сделать сложно.
Если они хотят открыть у себя кабинеты вакцинации и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу проговорить с ними условия - будут ли они делать это бесплатно, а государство им только передаст средства для вакцинации, будут ли какие-то условия,
- сказал Ляшко.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 5 декабря в Украине обнаружили 801 716 случаев COVID-19. Из них 13 421 – летальный. Выздоровели более 412 тысяч больных. За последние сутки коронавирус диагностировали у 13 825 человек.
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