Министерство здравоохранения не исключает, что частные клиники будут привлекать к борьбе с коронавирусом. Вскоре с владельцами этих медучреждений проведут большую онлайн-конференцию.

Частные клиники будут помогать, когда не справятся государственные

Такой вариант планируют распространить на всю территорию Украины. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Интерфакс-Украина.

Актуально Локдаун в Украине: что могут запретить, а что будет работать

Сотрудничество с частными клиниками может происходить согласно двум вариантам. В частности, такие больницы могут взять на себя нагрузку, когда государственные уже не будут справляться.

Если, не дай Бог, наступит коллапс в системе здравоохранения, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан,

- подчеркнул Ляшко.

Частные клиники хотят приобщить к процессу вакцинации

Еще одно направление сотрудничества с частными медучреждениями – привлечение их к вакцинации. Ведь ее масштабы будут огромные, поэтому без привлечения всех возможных клиник – это будет сделать сложно.

Если они хотят открыть у себя кабинеты вакцинации и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу проговорить с ними условия - будут ли они делать это бесплатно, а государство им только передаст средства для вакцинации, будут ли какие-то условия,

- сказал Ляшко.

Обратите внимание! На данный момент главный санврач не сообщил, сколько именно частных клиник уже занимаются лечением больных коронавирусом.