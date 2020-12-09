В Министерстве здравоохранения считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Украине улучшилась не из уменьшение количества тестов. В то же время в ведомстве планируют расширить круг людей, которых будут тестировать методом ПЦР и экспресс-тестами.

"Ураганное" распространение коронавируса удалось остановить

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 9 декабря сообщает 24 канал. В Минздраве продолжают настаивать, что ситуация улучшилась из-за карантина выходного дня и соблюдения ограничений.

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Ситуация с заболеваемостью полностью стабилизировалась на сегодня (9 декабря – ред. 24 канал). Если мы сравним недельный статистику, то видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных,

– отметил Максим Степанов.

И добавил, что информация о том, что заболеваемость упала, потому что в Украине начали проводить меньше тестов – не соответствует действительности.

Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований,

– пояснил глава Минздрава

Несмотря на это, министр дал задание, чтобы в Минздраве пересмотрели стандарты и расширили круг людей, которых будут тестировать на СOVID-19, речь как о ПЦР, так и о экспресс-тестах на антиген.

Актуальная статистика распространения коронавируса в Украине