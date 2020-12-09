В Минздраве говорят о стабилизации ситуации с COVID-19, но хотят тестировать больше людей
В Министерстве здравоохранения считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Украине улучшилась не из уменьшение количества тестов. В то же время в ведомстве планируют расширить круг людей, которых будут тестировать методом ПЦР и экспресс-тестами.
"Ураганное" распространение коронавируса удалось остановить
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 9 декабря сообщает 24 канал. В Минздраве продолжают настаивать, что ситуация улучшилась из-за карантина выходного дня и соблюдения ограничений.
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Ситуация с заболеваемостью полностью стабилизировалась на сегодня (9 декабря – ред. 24 канал). Если мы сравним недельный статистику, то видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных,
– отметил Максим Степанов.
И добавил, что информация о том, что заболеваемость упала, потому что в Украине начали проводить меньше тестов – не соответствует действительности.
Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований,
– пояснил глава Минздрава
Несмотря на это, министр дал задание, чтобы в Минздраве пересмотрели стандарты и расширили круг людей, которых будут тестировать на СOVID-19, речь как о ПЦР, так и о экспресс-тестах на антиген.
Актуальная статистика распространения коронавируса в Украине
- По состоянию на 9 декабря, СOVID-19 заболели 845 343 жители страны, из которых выздоровели 451 118 человек, умерли от осложнений болезни – 14 204 пациента.
- За прошедшие сутки в Украине снова больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболели – COVID-19 диагностировали у 12 585 человек. Госпитализация потребовалась 1281 больному.
- За неделю показатель смертности от коронавируса в Украине уменьшился на полторы тысячи, с 11 606 на неделе до 29 ноября и 10 100 на прошлой неделе.
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