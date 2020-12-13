В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50% только в трех областях. В среднем по стране заняты 41,5% таких кроватей.

В каких регионах сложная ситуация

Наиболее загруженными являются больницы в Николаевской (62,6%), Черкасской (55,8%) и Черниговской областях (52,1%). В Киеве кровати заполнены на 48,5%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве. Этот показатель составляет 746.

Всего в стране разместили уже 63 110 больничных коек для COVID-19.

Показатель заболеваемости

В Украине уменьшается показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 13 декабря он составляет 450,4 при норме 40. Тогда как днем ​​ранее он составлял 460,4.

По состоянию на 13 декабря в Украине суточный прирост больных коронавирусом составил 9176.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 894 215 человек, из которых по состоянию на 13 декабря выздоровели 501 564 больных, умерших во время болезни – 15 154.

На протяжении прошедших суток лаборатории провели 41 489 тестирований на выявление коронавирусной болезни, в частности методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896.