Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина просто не выдержит экономически еще одного тотального карантина.

По словам главы Минздрава, любые меры, среди которых и противоэпидемические, правительство вводит, исходя из ситуации. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире Свобода Савика Шустера.

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С одной стороны – ситуации с заболеваемостью COVID-19, с другой – с возможностью нашей страны чисто экономической... Выдержим ли, не выдержим ли мы полный локдаун,

– заявил Максим Степанов.

Глава Минздрава считает, что карантин выходного дня существенно уменьшает количество контактов между людьми. Однако лучшим вариантом для борьбы с коронавирусом, как добавил Степанов, является "полный локдаун".

Но это не просто же высокие слова "не выдержит экономика". У нас не будет элементарно средств, чтобы платить зарплаты врачам, чтобы платить пенсии. Мы просто не выдержим такой остановки всей страны, опять же, минимум на три недели,

– подчеркнул он.

К слову, с сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

Работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является часами для обслуживания пенсионеров.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала