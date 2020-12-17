Минздрав сэкономит на закупках лекарств, чтобы перекрыть недофинансирование вакцины против COVID
В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса выделено 2,6 миллиарда гривен. А необходимо почти в 6 раз больше – 15,1 миллиарда.
В Минздраве провели расчеты, на чем можно сэкономить, чтобы получить больше средств на вакцинацию против коронавируса в Украине. Об этом во время брифинга рассказал глава министерства Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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По словам Степанова, пока Минздрав может дополнительно выделить до 2,3 миллиарда гривен. В частности, и путем экономии на закупке лекарственных средств.
Сколько украинцев нуждаются в вакцинации против коронавируса в первую очередь
Степанов отметил, что все граждане Украины должны иметь доступ к вакцинам. Но в первую очередь нужно вакцинировать людей из групп риска, прежде всего: медиков, военных, работников Нацполиции, педагогов, пожилых людей или граждан с сопутствующими заболеваниями.
Согласно подсчетам Минздрава, общее количество людей составляет около 21 миллиона. Именно такое количество людей нуждается в прививке на разных этапах вакцинации.
В пятницу 18 рудня Максим Степанов планирует подписать проект постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- Первые 8 миллионов доз вакцин Украина получит в течение первых 6 месяцев 2021 года.
- Первыми бесплатную вакцину получат медики, которые находятся на поле борьбы с COVID-19. Следующими будут все остальные медицинские работники, а также педагоги, военные и правоохранители.
- Впоследствии будут вакцинировать те категории населения, которые находятся в повышенной группе риска.
- В Минздраве заявили, что в будущем бесплатную вакцину получат все граждане Украины.
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