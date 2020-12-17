В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса выделено 2,6 миллиарда гривен. А необходимо почти в 6 раз больше – 15,1 миллиарда.

В Минздраве провели расчеты, на чем можно сэкономить, чтобы получить больше средств на вакцинацию против коронавируса в Украине. Об этом во время брифинга рассказал глава министерства Максим Степанов, сообщает 24 канал.

К теме В Украине на следующей неделе протестируют систему записи на вакцинацию против коронавируса

По словам Степанова, пока Минздрав может дополнительно выделить до 2,3 миллиарда гривен. В частности, и путем экономии на закупке лекарственных средств.

Максим Степанов "Мы понимаем, что этой суммы будет недостаточно. Поэтому сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет пути получения средств на приобретение вакцины от COVID-19. Мы провели свои расчеты, что мы можем сэкономить, провели соответствующие консультации с правительством и вышли на то, что в состоянии аккумулировать в этом году на приобретение вакцин до 2,3 миллиарда гривен. Это деньги, в том числе, например, за счет экономии на закупке лекарственных средств".

Сколько украинцев нуждаются в вакцинации против коронавируса в первую очередь

Степанов отметил, что все граждане Украины должны иметь доступ к вакцинам. Но в первую очередь нужно вакцинировать людей из групп риска, прежде всего: медиков, военных, работников Нацполиции, педагогов, пожилых людей или граждан с сопутствующими заболеваниями.

Согласно подсчетам Минздрава, общее количество людей составляет около 21 миллиона. Именно такое количество людей нуждается в прививке на разных этапах вакцинации.

В пятницу 18 рудня Максим Степанов планирует подписать проект постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно