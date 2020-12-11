Министерство охраны здоровья (Минздрав) обновило Стандарты медицинской помощи при COVID-19 в части подходов к тестированию.

Так, метод ПЦР остался основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.

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Однако, по словам Ляшко, уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2. Это люди с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Также предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам с:

подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром);

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии;

людям, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

людям, которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;

людям, которые подлежат плановой госпитализации.

Положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Кроме того, в Минздраве добавили, что разрешено использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановых госпитализациях.