Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19
Министерство охраны здоровья (Минздрав) обновило Стандарты медицинской помощи при COVID-19 в части подходов к тестированию.
Так, метод ПЦР остался основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.
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Однако, по словам Ляшко, уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2. Это люди с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Также предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводят следующим лицам с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром);
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии;
- людям, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;
- людям, которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
- людям, которые подлежат плановой госпитализации.
Положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР,
– подчеркнул Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач добавил, что исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.
Кроме того, в Минздраве добавили, что разрешено использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановых госпитализациях.
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