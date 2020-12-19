Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирусную инфекцию. По словам министра Максима Степанова, тест на COVID-19 должны проходить все люди с ОРВИ. Также семейных врачей обеспечат быстрыми тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 19 декабря, пишет 24 канал.

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Степанов напомнил, что теперь украинцам делают тест даже при признаках острой респираторной вирусной инфекции. Ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.

Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно с новым алгоритмом, будет проводиться лицам с подозрениями на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии,

– подчеркнул Степанов.

Кроме того, в Украине вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Тест делают за 15 минут людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, возвращающимся из-за рубежа и пациентам, подлежащим плановым госпитализациям.

"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не нуждается, если есть симптомы COVID-19. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то надо еще сделать ПЦР", – пояснил Степанов.

Он добавил, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

Сколько тестов на антиген есть в Украине

В Украине уже получено 260 тысяч быстрых тестов. Степанов рассказал, что в следующую среду доставят еще 1,5 миллиона тестов.

"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", – сказал он.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала