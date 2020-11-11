Минздрав может попросить ВОЗ направить медиков в Украину из-за коронавируса
Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить медицинских работников в страну. Это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 не хватает медиков.
ВОЗ принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники, – в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, в Минздраве готовы сотрудничать с ВОЗ относительно экстренной медицинской помощи.
Ляшко уточнил, что речь идет не о помощи больным COVID-19.
Отсрочка плановых операций
По его словам, врач принимает решение о возможности или невозможности госпитализации. Отказывают только пациентам, у которых болезнь не представляет риска для жизни.
Если мы видим, что их отсрочка может влиять на дальнейшее течение болезни, результат такого лечения, то никто никому отказывать в госпитализации и лечении не будет,
– добавил Ляшко.
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