Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить медицинских работников в страну. Это связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 не хватает медиков.

ВОЗ принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники, – в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, в Минздраве готовы сотрудничать с ВОЗ относительно экстренной медицинской помощи.

Ляшко уточнил, что речь идет не о помощи больным COVID-19.

Виктор Ляшко “Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь касаемо COVID, то увеличивается время проезда этой бригады, которая привлечена сегодня на COVID, к другой патологии, где тоже нужна неотложная помощь”.

Отсрочка плановых операций

По его словам, врач принимает решение о возможности или невозможности госпитализации. Отказывают только пациентам, у которых болезнь не представляет риска для жизни.

Если мы видим, что их отсрочка может влиять на дальнейшее течение болезни, результат такого лечения, то никто никому отказывать в госпитализации и лечении не будет,

– добавил Ляшко.