В Министерстве здравоохранения разработали свой вариант бюджета на 2021 год, с учетом повышенных тарифов на лечение. В бюджете учли расходы на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями и программу "Доступные лекарства".

На химиотерапию заложено 17 тысяч гривен, а реальная сумма – 60 тысяч

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал. По его словам, на процесс лечения влияет сумма средств, которая была потрачена на лекарства, пациентов и медицинские изделия.

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Степанов сообщил, что в этом году в бюджет заложен тариф – сумма, которая уплачивается на лечение онкологического пациента при проведении химиотерапии. Эта сумма составляет 17 834 гривны. Кроме того, государство дополнительно выделяет лекарственные средства, которые закупают централизованно.

Этой суммы средств не хватает. В бюджетном запросе, на который мы рассчитывали, посчитали реальную стоимость, она составляет около 60 тысяч гривен,

– отметил Максим Степанов.

Также по словам главы Минздрава, в бюджетном запросе на следующий год отдельно выделили средства на лечение таких тяжелых больных, которые имеют онкогематологические заболевания, то есть – рак крови. Тариф, который в Минздраве заложили в бюджетном запросе, составляет 101 тысячу гривен.

Требование увеличить бюджет на программу "Доступные лекарства"

Важная вещь – это реимбурсация, программа "Доступные лекарства", по которой незащищенные слои населения, в частности пенсионеры, получают лекарственные средства. В этом году на всю программу было заложено 1 миллиард 71 миллион гривен,

– пояснил глава Минздрава.

Но в Минздраве предлагали выделить 4 миллиарда 700 миллионов гривен.

Что известно о бюджете на здравоохранение на 2021 год

В бюджетном запросе, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения, по словам Степанова, прописали 296 миллиардов гривен. Среди них:

225 миллиардов на финансирование программы медицинских гарантий.

15,1 миллиарда на закупку вакцины против COVID-19 для всех групп риска.

Остальные деньги – на другие проекты, учитывая и инвестиционные.

Но впоследствии Максим Степанов заявил, что наименьшая сумма, на которую надо увеличить бюджет на медицину на 2021 год – это еще 57 миллиардов гривен. Кроме того, в Минздраве настаивают, чтобы в бюджет на 2021 год заложили минимальную зарплату для медицинских работников на уровне 22 – 25 тысяч гривен. Однако проект закона не был внесен в редакцию бюджета, которую отправили на голосование Верховной Рады.