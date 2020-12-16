В Министерстве здравоохранения хотят на законодательном уровне утвердить уровень заработной платы для медицинских работников.

Соответствующий законопроект был подан ведомством на рассмотрение правительства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 16 февраля. Об этом пишет 24 канал.

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Согласно ему, заработная плата медиков будет привязана к прожиточному минимуму, как у прокуроров.

На прошлой неделе своим коллегам по правительству я послал законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму,

– сообщил министр.

Степанов отметил, парламент не учел предложения его ведомства по финансированию здравоохранения, поэтому сфера остается без минимально необходимого обеспечения.

"То есть прожиточный минимум в стране, а 10 прожиточных минимумов, например, должна составлять минимальная заработная плата врача, аналогично для среднего и младшего медицинского персонала", – пояснил он.

По состоянию на 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2189 гривен.