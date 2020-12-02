В соседней Польше количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 перевалило за миллион. Такая цифра впервые за время пандемии.

По данным польского Министерства здравоохранения, в стране обнаружили 1 013 747 больных коронавирусом. Об этом говорится на странице в твиттере профильного министерства.

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За минувшие сутки заболели более 13 тысяч человек. К сожалению, еще 609 пациентов умерли. Всего с начала пандемии жертвами недуга стало 18 208 человек.

Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 520 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 013 747 /18 208 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 2, 2020

Сейчас Польша на 13 месте в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Ограничения в Польше