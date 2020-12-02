Миллион случаев COVID-19 зафиксировали в Польше с начала пандемии
В соседней Польше количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 перевалило за миллион. Такая цифра впервые за время пандемии.
По данным польского Министерства здравоохранения, в стране обнаружили 1 013 747 больных коронавирусом. Об этом говорится на странице в твиттере профильного министерства.
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За минувшие сутки заболели более 13 тысяч человек. К сожалению, еще 609 пациентов умерли. Всего с начала пандемии жертвами недуга стало 18 208 человек.
Сейчас Польша на 13 месте в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом.
Ограничения в Польше
- Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал своих граждан праздновать Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать. Он также заявил, что правительство работает над ограничениями на передвижение.
- Кроме того, школы в Польше будут закрыты до Рождества.
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