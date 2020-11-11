Миллиард из "ковидного" фонда, который сначала отдали на дороги, перенаправят в больницы
Кабинет министров постановил выделить из коронавирусного фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.
Правительство дополнительно выделило деньги на кислород
Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 миллионов гривен для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19. Решение приняли во время заседания Кабмина, сообщает 24 канал.
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Финансирование пойдет из "фонда борьбы с COVID-19, как субвенция из государственного бюджета в местные бюджеты".
В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест были направлены 572 миллиона гривен. К слову, страна перешла на 2 этап противодействия COVID-19 из-за значительного ухудшения ситуации и роста заболеваемости. В частности, больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в десяти областях.
Что такое "коронавирусный" Фонд?В апреле Верховная Рада приняла изменения в Закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан Фонд борьбы с COVID-19 для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19. Окончательный объем фонда составил 66 млрд гривен, которые разделили по приоритетным направлениям, впрочем впоследствии средства из ковидного фонда перенаправили на разные направления, начиная с развития инфраструктуры и заканчивая производством сериалов.
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