Кабинет министров постановил выделить из коронавирусного фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

Правительство дополнительно выделило деньги на кислород

Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 миллионов гривен для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19. Решение приняли во время заседания Кабмина, сообщает 24 канал.

Читайте также Рада выделила 557 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

Финансирование пойдет из "фонда борьбы с COVID-19, как субвенция из государственного бюджета в местные бюджеты".

Максим Степанов – глава Минздрава “Реализация предлагается путем сокращения объема расходов развития по программе развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения”.

В прошлом месяце на обеспечение кислородом 80% койкомест были направлены 572 миллиона гривен. К слову, страна перешла на 2 этап противодействия COVID-19 из-за значительного ухудшения ситуации и роста заболеваемости. В частности, больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в десяти областях.