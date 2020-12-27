Мгновенный иммунитет: новый препарат против коронавируса тестируют на людях
Британские ученые испытывают новый препарат Storm Chaser, что переводится как "штормовой охотник". Лекарство может давать мгновенный иммунитет к коронавирусу.
Разработчики уверены, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 появится всего через несколько дней после двухэтапного введения инъекции из антител. Примечательно, что вакцины против COVID-19, которые сейчас есть на рынке, требуют около месяца, чтобы достичь такого эффекта. Об этом сообщает Guardian.
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Что известно о революционном препарате
- Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях, препарат ввели десяти добровольцам.
- В случае его одобрения Storm Chaser может поступить к использованию в больницах уже весной следующего года.
Перспектива применения препарата
Ученые убеждены, что если все пойдет по плану, и испытания будут успешными, такая терапия антителами сможет в качестве неотложной помощи стационарным пациентам больниц и домов престарелых.
Что в свою очередь поможет уменьшить количество вспышек болезни, спасет много жизней и в целом замедлит темпы распространения пандемии.
Согласно прогнозам экспертов, препарат обеспечит защиту от заражения коронавирусом на период от 6 до 12 месяцев.
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