Мерили давление, но не делали массаж сердца: на Буковине мужчина умер в приемном отделении
В Черновицкой области мужчина умер в приемном отделении. Пациент 40 минут ждал помощь, а когда его состояние резко ухудшилось, медики не оказали соответствующей помощи. Полиция возбудила уголовное производство.
Мужчина 40 минут ждал помощи
О смерти мужчины в приемном отделении Выжницкой районной больницы сообщил очевидец Роман Громов, который также обнародовал видео из больницы, пишет Суспільне. На видео неизвестный мужчина лежит на носилках, а вокруг суетится медперсонал.
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По словам очевидца, мужчина сам пришел в больницу и около 40 минут ждал помощи. После чего ему стало плохо, и его отвезли в приемное отделение.
Ему несколько раз мерили давление, но не делали массаж сердца. Семейный врач пришел и ушел,
- рассказал Роман Громов.
Медики не успели спасти мужчину
Врач не успел оказать реанимационную помощь и констатировал смерть. На видео он отказался представиться, но сказал, что мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии.
К слову, это одно из осложнений коронавируса, однако был ли мужчина инфицирован — не известно.
Заместитель главного врача Наталья Никифорчук сообщила, что мужчина обратился к семейному врачу, его направили на обследование и анализы. Показаний для госпитализации не было.
Внимание! Видео содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.
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