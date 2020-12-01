В Черновицкой области мужчина умер в приемном отделении. Пациент 40 минут ждал помощь, а когда его состояние резко ухудшилось, медики не оказали соответствующей помощи. Полиция возбудила уголовное производство.

Мужчина 40 минут ждал помощи

О смерти мужчины в приемном отделении Выжницкой районной больницы сообщил очевидец Роман Громов, который также обнародовал видео из больницы, пишет Суспільне. На видео неизвестный мужчина лежит на носилках, а вокруг суетится медперсонал.

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По словам очевидца, мужчина сам пришел в больницу и около 40 минут ждал помощи. После чего ему стало плохо, и его отвезли в приемное отделение.

Ему несколько раз мерили давление, но не делали массаж сердца. Семейный врач пришел и ушел,

- рассказал Роман Громов.

Медики не успели спасти мужчину

Врач не успел оказать реанимационную помощь и констатировал смерть. На видео он отказался представиться, но сказал, что мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии.

К слову, это одно из осложнений коронавируса, однако был ли мужчина инфицирован — не известно.

Заместитель главного врача Наталья Никифорчук сообщила, что мужчина обратился к семейному врачу, его направили на обследование и анализы. Показаний для госпитализации не было.

Внимание! Видео содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

Обратите внимание: в Черновицкой области COVID-19 уже инфицировались 33 942 жителей региона, в течение последних суток заболели 210 человек. По состоянию на 1 декабря 15 429 больных выздоровели, 650 – умерли от во время течения болезни.