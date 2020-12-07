Менопауза и COVID-19: ученые обнаружили новую связь риска инфицирования
Ученые обнаружили еще одну категорию людей, которая находится в группе повышенного риска заразиться коронавирусом. Оказалось, что есть прямая связь между менопаузой и риском заболеть COVID-19.
Каким образом возрастают риски заболеть COVID-19 во время менопаузы
Связь заключается в количестве гормона эстрогена. По наблюдениям ученых, те женщины, которые имели менопаузу и более низкий уровень эстрогена, были более склонны к заболеванию и его долговременным последствиям. Об этом заявили ученые Лондонского Королевского колледжа, рассказывает The Guardian.
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Такие результаты ставят вопрос о влиянии гормонов и других физиологических особенностей женщин и мужчин на иммунную систему организма.
Кстати, вероятно, именно поэтому мужчины имеют более высокие риски тяжелого течения болезни и смерти вследствие COVID-19, чем женщины.
Эстроген влияет на тяжесть течения коронавируса
Также исследователи обнаружили, что женщины, которые пользуются оральными контрацептивами с эстрогеном, имели меньший риск развития тяжелых симптомов COVID-19, чем другие женщины.
Не хватает четких доказательств того, что эстроген защищает от инфицирования коронавирусом, но очевидно, что это фактор риска тяжести заболевания,
— сказал автор исследования.
Существует ряд фактов, которые указывают на взаимодействие гормонов и протекание COVID-19. В частности, много женщин с длительными симптомами коронавируса сообщают об изменениях в своих менструальных циклах после болезни. К тому же течение болезни самочувствие было хуже, когда женщины имели проблемы с гормональным здоровьем.
Ученым необходимы более масштабные исследования, а потому они не спешат делать выводы.
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