Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект об усилении ответственности за нападение на медицинских работников. Изменения в законодательство уже внесли в парламент.

Как заявил глава МИНЗДРАВА Максим Степанов, за нападение на медицинских работников должны строго карать. Такое мнение он высказал во время утреннего брифинга 22 декабря, сообщает 24 канал.

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Соответствующий законопроект уже разработан и подан в парламент.

Максим Степанов "Также еще разработали изменения в законы и сейчас они проходят согласование. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медицинского работника сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и своей работы".

Нападения на медицинских работников в Украине

23 декабря в Киеве нетрезвый мужчина вызвал себе скорую медицинскую помощь. На вызов прибыли две медицинские работницы, на которых он напал. В результате побоев 24-летняя фельдшерица и 63-летняя медсестра получили травмы. Злоумышленника задержали и доставили в управление полиции.

13 декабря в Хмельницкой области 39-летнему мужчине мать вызвала скорую помощь. Зато пациент встретил медиков с пневматическим ружьем и совершил 20 хаотичных выстрелов в их сторону. Чтобы задержать обидчика, пришлось вызвать спецназ.

25 мая в Киеве напали на врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Неизвестные ударили его в лицо и затылок, вероятно, кастетом. Накануне комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте нехватку материалов почти на 9 миллионов гривен.

Это далеко не единственные нападения на медицинских работников в Украине. Такие случаи в течение года неоднократно фиксировали и на Львовщине, а также случались в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.