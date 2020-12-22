Медиков может сопровождать Нацполиция: подробности законопроекта
Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект об усилении ответственности за нападение на медицинских работников. Изменения в законодательство уже внесли в парламент.
Как заявил глава МИНЗДРАВА Максим Степанов, за нападение на медицинских работников должны строго карать. Такое мнение он высказал во время утреннего брифинга 22 декабря, сообщает 24 канал.
К теме В Киеве мужчина напал на работниц скорой: обе попали в больницу
Соответствующий законопроект уже разработан и подан в парламент.
Максим Степанов
"Также еще разработали изменения в законы и сейчас они проходят согласование. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медицинского работника сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и своей работы".
Нападения на медицинских работников в Украине
- 23 декабря в Киеве нетрезвый мужчина вызвал себе скорую медицинскую помощь. На вызов прибыли две медицинские работницы, на которых он напал. В результате побоев 24-летняя фельдшерица и 63-летняя медсестра получили травмы. Злоумышленника задержали и доставили в управление полиции.
- 13 декабря в Хмельницкой области 39-летнему мужчине мать вызвала скорую помощь. Зато пациент встретил медиков с пневматическим ружьем и совершил 20 хаотичных выстрелов в их сторону. Чтобы задержать обидчика, пришлось вызвать спецназ.
- 25 мая в Киеве напали на врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Неизвестные ударили его в лицо и затылок, вероятно, кастетом. Накануне комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте нехватку материалов почти на 9 миллионов гривен.
Это далеко не единственные нападения на медицинских работников в Украине. Такие случаи в течение года неоднократно фиксировали и на Львовщине, а также случались в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Медиков может сопровождать Нацполиция: подробности законопроекта22 декабря 2020 , 11:49
-
Новости о коронавирусе 17 декабря: что не так со статистикой в Украине, ВОЗ против локдауна18 декабря 2020 , 05:45
-
Новости о коронавирусе 19 декабря: обновленный алгоритм Минздрава, мутация COVID-1920 декабря 2020 , 05:55