В проект Госбюджета 2021 года есть дефицит в программе COVID-19 в размере 23 миллиардов гривен. То есть из-за отсутствия финансирования уже в следующем году может прекратиться любая медицинская помощь и выплаты медикам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом.

Подкомитет Комитета по вопросам бюджета поддержал проект бюджета Украины 2021 года. Это означает, что у медиков могут забрать доплаты 300% за работу с COVID-19, рассказала на своей странице в фейсбуке активистка и нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

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Также в бюджете есть дефицит в размере 80 миллиардов гривен на другие услуги в Программе медицинских гарантий. А без этих средств НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) не сможет существенно повысить тарифы на услуги и ввести доплаты за индикаторы качества в медицинской помощи.

Кроме этого, в таком случае о существенном повышении зарплат врачам можно забыть. А еще НСЗУ будет вынуждено уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, хотя эта болезнь в лидерах перечня причин смертности в Украине.

Такие результаты очередного заседания подкомитета бюджетного комитета, который обрабатывает перед вторым чтением правительственный вариант госбюджета-2021,

– рассказала Стефанишина.

Нардеп также рассказала, что на заседании не было ни одного представителя МЗ и Министра Максима Степанова.

В общем картина такая: где-то в марте из-за отсутствия финансирования прекратится любая медицинская помощь и выплаты медикам 300% на борьбу с COVID-19

– заявила она.

Всего для реализации Программы медицинских гарантий необходимо 102 миллиарда гривен.