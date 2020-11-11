Трое медиков из Алтайского края, что в России, заразились коронавирусом и заболели COVID-19 несмотря на то, что были привитыми российской вакциной "Спутник V". Разработчики вакцины уже отреагировали: мол, иммунитет просто не успел сформироваться.

Российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на власти Алтайского края сообщило:

"3 медиков из 42, которые первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" заразились коронавирусом".

Об этом сообщает 24 канал.

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Российские разработчики вакцины (которая, напомним, не прошла всех необходимых стадий клинических испытаний) признали инцидент. Однако они утверждают:

Иммунитет у больных, но вакцинированных медиков просто еще не успел сформироваться.

И, мол, других причин инфицирования этих людей нет.

Заметим, вакцинацию считают полноценной, когда пациент получит две дозы – вторую через три недели после первой. Однако именно эти 3 больных медиков получали одну дозу, или две – россияне умолчали.

Что следует помнить о российской вакцине от коронавируса

О регистрации "первой в мире вакцины" против COVID-19 "Спутник V" президент России Владимир Путин заявил еще 11 августа . Он разрекламировал вакцину по полной:

Эффективная, мол, и формирует стойкий иммунитет. И, конечно, прошла все проверки.

Путин здесь, безусловно, соврал: ведь на самом деле вакцину зарегистрировали слишком рано, вопреки научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина не прошла всех проверок – в частности, 3 стадии клинических испытаний. Да и достоверных данных о первых 2 стадиях в публичном доступе нет.

По данным ВОЗ, по состоянию на 3 ноября 47 производителей вакцины против COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенного продукта. Испытания проводят 155 компаний.