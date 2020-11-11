Несколько медиков заболели COVID-19, хотя были привиты российской вакциной
Трое медиков из Алтайского края, что в России, заразились коронавирусом и заболели COVID-19 несмотря на то, что были привитыми российской вакциной "Спутник V". Разработчики вакцины уже отреагировали: мол, иммунитет просто не успел сформироваться.
Российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на власти Алтайского края сообщило:
- "3 медиков из 42, которые первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" заразились коронавирусом".
Об этом сообщает 24 канал.
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Российские разработчики вакцины (которая, напомним, не прошла всех необходимых стадий клинических испытаний) признали инцидент. Однако они утверждают:
- Иммунитет у больных, но вакцинированных медиков просто еще не успел сформироваться.
- И, мол, других причин инфицирования этих людей нет.
Заметим, вакцинацию считают полноценной, когда пациент получит две дозы – вторую через три недели после первой. Однако именно эти 3 больных медиков получали одну дозу, или две – россияне умолчали.
Что следует помнить о российской вакцине от коронавируса
О регистрации "первой в мире вакцины" против COVID-19 "Спутник V" президент России Владимир Путин заявил еще 11 августа. Он разрекламировал вакцину по полной:
- Эффективная, мол, и формирует стойкий иммунитет. И, конечно, прошла все проверки.
Путин здесь, безусловно, соврал: ведь на самом деле вакцину зарегистрировали слишком рано, вопреки научным и этическим нормам разработки лекарств.
- Российская вакцина не прошла всех проверок – в частности, 3 стадии клинических испытаний. Да и достоверных данных о первых 2 стадиях в публичном доступе нет.
По данным ВОЗ, по состоянию на 3 ноября 47 производителей вакцины против COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенного продукта. Испытания проводят 155 компаний.
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