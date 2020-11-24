Медики увидели движение гельминтов в организме во время проведения УЗИ: видео
Индийским медикам удалось записать на видео, как движутся аскариды в теле одного из пациентов. Это произошло совершенно случайно во время проведения ультразвукового исследования.
Двадцатилетний житель Нью-Дели попал в приемное отделение с симптомами острого расстройства желудочно-кишечного тракта, но врачи даже не подозревали гельминтов до проведения УЗИ. Этот случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.
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Парень в течение всего дня страдал от рвоты, диареи и боли в животе, поэтому ему сделали ряд анализов крови, которые показывали противоречивые результаты. Высокий уровень лейкоцитов свидетельствовал о воспалении в организме, а повышенный гемоглобин мог свидетельствовать о раке крови или дегидратации. Поэтому, чтобы оценить объем кровотока в теле пациента, врачи провели ультразвуковое исследование полой вены.
Во время обследования аппарат захватил в поле зрения желудок, где медики заметили активное движение неизвестной трубчатой аномалии. Анализ кала пациента подтвердил догадки врачей – парень был носителем человеческих аскарид.
В Индии пациенты с аскаридами встречаются часто. Эти паразиты любят теплые края, где плохо налажена утилизация отходов.
Что стоит знать об аскаридах:
- В отличие от многих других гельминтов, весь цикл жизни аскарид связан с человеком и не имеет промежуточных хозяев.
- Взрослые особи живут в пищеварительном тракте, спариваются и откладывают яйца.
- Яйца выходят из кишечника естественным путем и попадают в почву.
- Яйца аскарид могут ожидать своего хозяина до 12 лет.
- Подхватить аскариды можно элементарно – плохо помытые фрукты и овощи, грязные руки или же просто попадание грязи в рот.
- Поскольку аскариды откладывают яйца, это приводит к многократному повторному заражению носителя.
- При аскаридозе в организме больного может быть огромное количество гельминтов на разных стадиях развития. Некоторые из них могут попадать в различные органы, вызывать воспаление и тяжелые повреждения тканей.
- Лучшая профилактика аскаридоза – строгая гигиена.
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