Индийским медикам удалось записать на видео, как движутся аскариды в теле одного из пациентов. Это произошло совершенно случайно во время проведения ультразвукового исследования.

Двадцатилетний житель Нью-Дели попал в приемное отделение с симптомами острого расстройства желудочно-кишечного тракта, но врачи даже не подозревали гельминтов до проведения УЗИ. Этот случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.

Парень в течение всего дня страдал от рвоты, диареи и боли в животе, поэтому ему сделали ряд анализов крови, которые показывали противоречивые результаты. Высокий уровень лейкоцитов свидетельствовал о воспалении в организме, а повышенный гемоглобин мог свидетельствовать о раке крови или дегидратации. Поэтому, чтобы оценить объем кровотока в теле пациента, врачи провели ультразвуковое исследование полой вены.

Во время обследования аппарат захватил в поле зрения желудок, где медики заметили активное движение неизвестной трубчатой аномалии. Анализ кала пациента подтвердил догадки врачей – парень был носителем человеческих аскарид.

В Индии пациенты с аскаридами встречаются часто. Эти паразиты любят теплые края, где плохо налажена утилизация отходов.

Что стоит знать об аскаридах: