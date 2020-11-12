В Алтайском крае трое медиков, которым сделали прививку российской вакциной против коронавируса, заболели COVID-19. Сначала разработчики говорили, что вакцина просто не успела сработать", но у Министерства здравоохранения другая версия. Впоследствии стало известно о подобном случае в Кузбассе.

Согласно данным Минздрава России, медики заразились коронавирусом в промежутке между получением первой и второй дозы вакцины "Спутник-V". Об этом сообщает изданиеNaked Science со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

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Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова заявила, что за день до первой вакцинации все медики сдавали образцы на выявление на SARS-CoV-2 и получили отрицательный результат. Всего в Алтайском крае вакцинировали 42 сотрудника медицинских учреждений.

Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, которые получили вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем Covid-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации,

– заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он добавил, что первая доза "спутника-V" не освобождает вакцинированного человека от необходимости соблюдения методов защиты и профилактики. Кузнецов также рассказал, что вторая доза российской вакцины против коронавирус вводится через 21 день после первой инъекции.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи признали ошибку сразу после того, как стало известно об этом инциденте. Разработчики убеждали, что заражение произошло из-за того, что иммунитет вакцинированных еще не успел сформироваться. Также отмечалось, что после прививки человек может считаться защищенным только через три недели после введения второй дозы вакцины.

Еще один случай инфицирования после вакцинации зафиксировали в Кузбассе

Кузбасс также сообщил о том, что медик инфицировался коронавирусом после первой дозы вакцины "Спутник-V". Но местные власти сразу отвергают версию о побочном действии препарата.

Заболевания зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому что это может быть просто совпадением,

– заявила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

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