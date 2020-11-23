Медики из США заявили, что вакцина против туберкулеза может защитить от COVID-19
Врачи из США утверждают, что вакцина БЦЖ все же может предоставить определенную защиту от коронавируса. Но пока непонятно, почему.
Ученые из медицинского госпиталя Седарс-Синай, штат Калифорния, заявили, что вакцина против туберкулеза (БЦЖ) защищает медицинских работников от нового коронавируса COVID-19. Исследование опубликовано в издании The Journal of Clinical Investigation.
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Согласно их данным, вполне вероятно, что прививка вакциной БЦЖ снижает риски тяжелой формы коронавируса и смертность от болезни. Ученые утверждают, что эта тенденция сохраняется даже при наличии гипертонии, диабета и других заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, которые являются главными факторами риска тяжелой формы COVID-19.
Как проводилось исследование
Ученые провели анализ крови более 6 тысяч медицинских работников госпиталя и исследовали образцы на наличие антител к SARS-CoV-2. После этого они провели параллель между результатами анализов и проведенными вакцинами, в частности против туберкулеза, менингококка, пневмококка и гриппа.
Привитые против туберкулеза медики, которые составили почти 30% от всех добровольцев, значительно реже демонстрировали наличие антител к SARS-CoV-2 в крови или сообщали о симптомах COVID-19.
Ученые заметили, что низкие уровни антител сохранялись даже среди людей с гипертонией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими обструктивными заболеваниями легких.
Вероятно те, кто были привиты вакциной БЖЦ, менее серьезно болели, следовательно, производили меньше антител или у них был более эффективный клеточный иммунитет против коронавируса,
– заявил соавтор исследования Моше Адрити.
Что следует знать о вакцине БЦЖ
- Единственная эффективная вакцина против туберкулеза БЦЖ была разработана и впервые использована еще в 1921 году.
- Кроме защиты от туберкулеза, вакцина БЦЖ обладает защитным действием против целого ряда бактериальных и вирусных заболеваний.
- Недавно вакцину против туберкулеза одобрили для лечения рака мочевого пузыря.
- Ученые сообщают, что вакцина обладает защитными свойствами против сепсиса и респираторных инфекций.
- Согласно результатам ранних исследований, вакцинация БЦЖ снижает риск развития деменции и Альцгеймера.
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