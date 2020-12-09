Украинским медикам выплатили за самоизоляцию почти 18 миллионов гривен
С начала пандемии коронавируса украинские медики получили 17,9 миллионов гривен компенсации за самоизоляцию. Деньги выплатили из Фонда социального страхования.
Таким образом врачам компенсировали потерянный заработок за время болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.
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В каких регионах больше всего медиков получили выплаты за самоизоляцию
В Фонде отметили, что приняли на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности. Больше всего медиков были на оплачиваемом карантине:
- в Житомирской области – 1 366 человек,
- Черниговской – 753,
- Одесской – 667,
- Сумской – 567,
- Львовской – 560.
Как происходит оплата самоизоляции
Финансирование карантина происходит на безвозвратной основе. Для медиков Фонд компенсирует 100% среднего дохода. Оплата начинается с 6 дня самоизоляции, первые 5 дней оплачивает работодатель.
Кроме того, в Фонде отметили, что задержек по выплатам нет.
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