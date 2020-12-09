С начала пандемии коронавируса украинские медики получили 17,9 миллионов гривен компенсации за самоизоляцию. Деньги выплатили из Фонда социального страхования.

Таким образом врачам компенсировали потерянный заработок за время болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

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В каких регионах больше всего медиков получили выплаты за самоизоляцию

В Фонде отметили, что приняли на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности. Больше всего медиков были на оплачиваемом карантине:

в Житомирской области – 1 366 человек,

Черниговской – 753,

Одесской – 667,

Сумской – 567,

Львовской – 560.

Как происходит оплата самоизоляции

Финансирование карантина происходит на безвозвратной основе. Для медиков Фонд компенсирует 100% среднего дохода. Оплата начинается с 6 дня самоизоляции, первые 5 дней оплачивает работодатель.

Кроме того, в Фонде отметили, что задержек по выплатам нет.

Обратите внимание! За сутки, 8 декабря, в Украине обнаружили 12 585 новых больных коронавирусом. В целом заболели свыше 845 тысяч украинцев.