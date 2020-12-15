Медицинская система в Украине под угрозой существования: Степанов нардепам
Максим Степанов призвал народных депутатов не голосовать за Госбюджет-2021, который не предусматривает увеличение финансирования медицины. По словам главы Минздрава, медицинская система в Украине находится под угрозой существования.
Что сказал Степанов
Министр здравоохранения призвал народных избранников осознать реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Об этом Степанов сказал на брифинге 15 декабря, пишет 24 канал.
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Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать "А, может, обойдется?". На этот раз не обойдется,
– подчеркнул министр.
По его словам, украинцы поймут, что в приоритете для народных избранников здоровья населения и ценят ли они труд медицинских работников.
"За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за наши жизни. И мне очень интересно, как эти слова отразятся на конкретных делах", – сказал Степанов.
Зарплата медика в Украине – на уровне выплат по безработице
Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен, медсестры – 7 тысяч, а младшего медицинского персонала – 5 тысяч. По словам Степанова, такая оплата труда находится на уровне выплат по безработице: "Врачи все чаще заглядывают на сайты работы за рубежом, потому что там они будут получать зарплату в десятки раз больше".
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Министр считает, что даже тысячи современных больниц не потребуются, если в них не будет врачей и медсестер, поэтому вопрос финансирования медицины – "это вопрос национальной безопасности".
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