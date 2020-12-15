Максим Степанов призвал народных депутатов не голосовать за Госбюджет-2021, который не предусматривает увеличение финансирования медицины. По словам главы Минздрава, медицинская система в Украине находится под угрозой существования.

Что сказал Степанов

Министр здравоохранения призвал народных избранников осознать реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Об этом Степанов сказал на брифинге 15 декабря, пишет 24 канал.

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Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать "А, может, обойдется?". На этот раз не обойдется,

– подчеркнул министр.

По его словам, украинцы поймут, что в приоритете для народных избранников здоровья населения и ценят ли они труд медицинских работников.

"За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за наши жизни. И мне очень интересно, как эти слова отразятся на конкретных делах", – сказал Степанов.

Зарплата медика в Украине – на уровне выплат по безработице

Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен, медсестры – 7 тысяч, а младшего медицинского персонала – 5 тысяч. По словам Степанова, такая оплата труда находится на уровне выплат по безработице: "Врачи все чаще заглядывают на сайты работы за рубежом, потому что там они будут получать зарплату в десятки раз больше".

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Министр считает, что даже тысячи современных больниц не потребуются, если в них не будет врачей и медсестер, поэтому вопрос финансирования медицины – "это вопрос национальной безопасности".

Обратите внимание! Степанов неоднократно возмущался проектом Госбюджета-2021. Министр категорически не согласен с той суммой, которую оставили на медицину, ведь не хватает едва ли не половины суммы: вместо 296 миллиардов гривен предусмотрели только 159 миллиардов.