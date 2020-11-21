Медицинская система страны не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тысяч в сутки, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Отечественная медицинская система может не выдержать нагрузки в случае, когда в стране в определенный период будет фиксироваться в 30 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, пишет пресс-служба Минздрава в фейсбуке со ссылкой на слова Степанова в эфире одного из украинских телеканалов.

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Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель – это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, попадающих в больницу, то, я думаю, что показатель почти 30 тысяч больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему,

– заявил Степанов.

Министр объяснил, что возможности отечественной медицинской системы о выделении больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сегодня составляют 75-80 тысяч.

По состоянию на 20 ноября в больницах находилось 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

"Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если раньше речь шла о 51 тысячи коек, то сейчас мы говорим о том, что до 75-80 тысяч в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены", – отметил он.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 612 665 человек выздоровели 282 313 человек. К сожалению от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 10 813 пациентов, за минувшие сутки – 215.



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