Массовая вспышка острой кишечной инфекции среди детей в школе на Харьковщине: что известно
В лицее №3 города Дергачи, что в Харьковской области, зарегистрировали массовую вспышку кишечной инфекции. Только за 2 дня за медицинской помощью обратились 37 учеников.
18 ноября было 28 инфицированных детей, а по состоянию на 19 ноября их уже 37. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махоту.
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Пока за медицинской помощью обращались только ученики лицея. Среди учителей и персонала заболевших нет.
Предварительный диагноз гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция,
– рассказала Махота.
Сейчас все больные ученики лечатся амбулаторно, то есть дома. Вместе с тем учебное заведение продолжает работать.
Врачи устанавливают все причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции.
Вспышка кишечной инфекции на Харьковщине: в чем может быть причина
- В лицее уже провели окончательную дезинфекцию. Сейчас специалисты собирают пробы воды и пищи, а также смывов с объектов внешней среды.
- Врачи обследуют больных и людей, которые с ними контактировали. Не исключают и домашний очаг в семье одного из учеников.
- Сейчас проводят опрос, чтобы подробнее установить всю цепь событий. Также анализируют посещаемость заведения детьми.
- Результаты лабораторных должны сообщить за 5 – 7 дней.
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