В лицее №3 города Дергачи, что в Харьковской области, зарегистрировали массовую вспышку кишечной инфекции. Только за 2 дня за медицинской помощью обратились 37 учеников.

18 ноября было 28 инфицированных детей, а по состоянию на 19 ноября их уже 37. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махоту.

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Пока за медицинской помощью обращались только ученики лицея. Среди учителей и персонала заболевших нет.

Предварительный диагноз гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция,

– рассказала Махота.

Сейчас все больные ученики лечатся амбулаторно, то есть дома. Вместе с тем учебное заведение продолжает работать.

Врачи устанавливают все причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции.

Вспышка кишечной инфекции на Харьковщине: в чем может быть причина