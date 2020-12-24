Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент
Маски способны защитить от инфицирования коронавирусом, в частности при разговоре или кашле они снижают риск распространения крупных капель воздуха, в которых может быть коронавирус SARS-CoV-2, до 99,9%.
Такие результаты показал лабораторный эксперимент, который проводили и с манекенами, и с людьми, пишет The Guardian.
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Как проводили эксперимент
На женщину, которая стоит в 2 метрах от кашляющего человека без маски, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.
Нет никаких сомнений в том, что маски для лица значительно уменьшают рассеивание потенциально зараженных вирусом капель,
– говорится в результатах исследования.
Исследование было сосредоточено на частицах диаметром более 170 микрон, которые считают основным способом распространения SARS-CoV-2.
Что касается больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%,
– отметили авторы эксперимента.
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