Маски способны защитить от инфицирования коронавирусом, в частности при разговоре или кашле они снижают риск распространения крупных капель воздуха, в которых может быть коронавирус SARS-CoV-2, до 99,9%.

Такие результаты показал лабораторный эксперимент, который проводили и с манекенами, и с людьми, пишет The Guardian.

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Как проводили эксперимент

На женщину, которая стоит в 2 метрах от кашляющего человека без маски, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем когда он в маске на расстоянии всего 50 см.

Нет никаких сомнений в том, что маски для лица значительно уменьшают рассеивание потенциально зараженных вирусом капель,

– говорится в результатах исследования.

Исследование было сосредоточено на частицах диаметром более 170 микрон, которые считают основным способом распространения SARS-CoV-2.

Внимание! Если вы носите маску, вы уменьшаете риск передачи вируса до 10 раз.

Что касается больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%,

– отметили авторы эксперимента.

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