В Малайзии также обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, собрав образцы больных COVID-19 пациентов в штате Сабах.

Так, у 60 из пациентов, больных COVID-19, обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет название A701B. Об этом заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла, пишет изданиеThe Star.

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По его словам, новый штамм коронавирус может быть более заразным, чем обычный. Однако это еще не выяснили.

Гендиректор добавил, что новый штамм похож на тот, который ранее зафиксировали в Нидерландах, Австралии и ЮАР. Правительство страны не планирует менять сроки обязательного карантина с 10 дней на 14 из-за нового штамма коронавируса в Великобритании.

Он отметил, что ранее Малайзия уже фиксировала мутацию коронавируса, которая, вероятно, является в 10 раз более заразной.

Кратко о новом штамме коронавируса 14 декабря в Минздраве Британии объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

Ряд стран временно остановили авиасообщение с Объединенным Королевством.

Украина же авиарейсы не отменяла, однако в МОЗ Украины рекомендуют воздержаться от полетов в Великобританию.

Новый штамм COVID-19 / инфографика 24 канала