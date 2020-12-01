Во второй половине декабря ожидают одну магнитную бурю. В целом сильных магнитных штормов не предвидится.

Специалисты из лаборатории регионовской астрономии ФИАН сообщили, что в течение месяца магнитосфера будет вполне спокойной. Всего несколько дней исключительные.

К теме Земля оказалась значительно ближе к черной дыре, чем считалось

Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться 2 декабря и во второй половине месяца. 18 декабря магнитосфера будет несколько возбужденной, но саму магнитную бурю предсказывают 19 декабря.



Прогноз солнечной активности на декабрь 2020 года / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Многие люди в период магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие. Но дело в том, что влияние солнечной активности на состояние здоровья человека научно не подтверждено.

Пока мнение ученых единодушно – магнитные бури не угрожают человеку, поскольку от "космической погоды" нас защищает атмосфера Земли.

Однажды исследователи провели большой мониторинг, проанализировав 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль. Ученые сопоставили эти сообщения с графиком магнитных бурь и заметили, что эти периоды совершенно не совпадали. Кроме этого, полярное сияние, на которое каждый сезон съезжаются толпы туристов, возникает тогда, когда электромагнитная активность достигает нашей планеты и начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом. Но никто бы не ездил наблюдать за этим явлением, если бы оно было опасным.

Обратите внимание! Головная боль может возникать по разным причинам. Иногда она свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому если вы часто страдаете от головной боли, обратитесь к врачу, чтобы он установил точную причину заболевания.

Последствия магнитных бурь