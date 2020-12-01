Магнитные бури в декабре 2020 года: астрономы назвали точные даты
Во второй половине декабря ожидают одну магнитную бурю. В целом сильных магнитных штормов не предвидится.
Специалисты из лаборатории регионовской астрономии ФИАН сообщили, что в течение месяца магнитосфера будет вполне спокойной. Всего несколько дней исключительные.
К теме Земля оказалась значительно ближе к черной дыре, чем считалось
Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться 2 декабря и во второй половине месяца. 18 декабря магнитосфера будет несколько возбужденной, но саму магнитную бурю предсказывают 19 декабря.
Прогноз солнечной активности на декабрь 2020 года / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory
Влияют ли магнитные бури на здоровье человека
Многие люди в период магнитных бурь жалуются на плохое самочувствие. Но дело в том, что влияние солнечной активности на состояние здоровья человека научно не подтверждено.
Пока мнение ученых единодушно – магнитные бури не угрожают человеку, поскольку от "космической погоды" нас защищает атмосфера Земли.
Однажды исследователи провели большой мониторинг, проанализировав 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль. Ученые сопоставили эти сообщения с графиком магнитных бурь и заметили, что эти периоды совершенно не совпадали. Кроме этого, полярное сияние, на которое каждый сезон съезжаются толпы туристов, возникает тогда, когда электромагнитная активность достигает нашей планеты и начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом. Но никто бы не ездил наблюдать за этим явлением, если бы оно было опасным.
Последствия магнитных бурь
- На самом деле люди могут испытывать последствия магнитных бурь, но не так, как привыкли думать. Иногда геомагнитная буря может повлиять на технологии.
- К примеру, при сильных колебаниях могут выйти из строя спутники связи, системы навигации космических кораблей.
- На трансформаторах и трубопроводах могут возникнуть поверхностные заряды.
- В некоторых случаях энергетические системы могут быть разрушены.
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