Львовские хирурги впервые самостоятельно пересадили сердце: фото
В Клинической больнице скорой помощи Львова 30-летнему мужчине из Мукачево пересадили сердце. Его собственное было в критическом состоянии после пневмонии.
Это уже четвертая трансплантация, проведенная во Львове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.
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На этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич. Пересадка органа для пациента была полностью бесплатной.
Четвертая трансплантация сердца во Львове / Фото с телеграм-канала Андрея Садового
Главный врач медицинского учреждения Олег Самчук рассказал, что в течение последнего года сердце мужчины останавливалось 6 раз. Но сейчас донором стала женщина, которая попала в больницу с тяжелым инсультом.
После того как ее мозг умер, мама, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родного человека продолжило биться,
– рассказал он.
Самчук поблагодарил семью донора и поделился, что это решение далось им непросто. Но приняв его, они подарили шанс на жизнь молодому мужчине и папе двух маленьких деток.
Трансплантация во Львове: что известно
- Первую трансплантацию сердца во Львове осуществили 4 июля 2020 года.
- С тех пор во Львове осуществили 4 пересадки сердца, но кроме этого происходили трансплантации почек и даже поджелудочной железы.
- В 2021 году в больнице скорой помощи планируют выполнять еще и трансплантации печени и легких.
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