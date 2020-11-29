В больнице в Жолковской районной больнице два пациента, которые находились в реанимации на аппаратах ИВЛ, умерли из-за отсутствия электричества.

|Из-за этого полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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При проверке сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жолкве не было электричества с 17:50 до 19:10. В это время, к сожалению, двое людей, которые были подключены к аппарату ИВЛ, умерли.

В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены к аппарату ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не привлекли.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до восьми лет.