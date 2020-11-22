Ночью 21 ноября в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова врачи пересадили сердце и 2 почки. Так трагедия (28-летний донор умер после инсульта) дала шанс на жизнь другим 3 людям.

Операция по пересадке сердца во Львове продолжалась с полуночи 21 ноября до 7 утра. Об этом в фейсбуке написал главный врач Олег Самчук.

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Донор – молодой человек, 28 лет. Инсульт. Мы неделю боролись за него, но, к сожалению, его мозг умер,

– рассказал врач.

Родные умершего согласились на донорство – это мама, сестра и беременная первенцем жена. "Ей было важно, чтобы сердце ее покойного мужа продолжил биться", – рассказал Самчук.

Все операции прошли хорошо:

Сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец 2 детей. Собственно сердце у него в четыре раза крупнее нормального после перенесенного в детстве гриппа с осложнением.

Одну почку получил 51-летний львовянин, который 10 лет жил с хронической болезнью почек и последние 2 – на диализе.

Вторую почку – киевлянин. В 2012 ему уже пересаживали почку в Беларуси, но она не прижилась.

Олег Самчук также поблагодарил Бориса Тодурова – чтобы принять участие в трансплантации кардиохирург и директор Института сердца МЗ Украины добирался из Мариуполя во Львов вертолетом и самолетом.

Но особая и самая большая благодарность – семье донора. Мы глубоко сочувствуем вашей потере... Но 3 человек продолжат жить благодаря вашему непростому решению. Светлая память донору,

– подытожил Самчук.

Львовская больница скорой помощи получила лицензию на трансплантацию органов в феврале 2020, тогда же провели первую операцию. Сердце же во Львове впервые пересадили в июле.