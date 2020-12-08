Во Львове семья пыталась сделать прививки российской вакциной от COVID-19. Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак, то есть Спутник V, который производит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России.

Об этом рассказал бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, пишет Эспрессо-Запад.

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Об этом вопиющем факте я узнал от медсестры в одной из львовских поликлиник. Говорит, пришла семья и попросила сделать им прививки этой вакциной. Медсестра, конечно, отказалась это делать и сфотографировала упаковку вакцины,

– рассказал Остап Семерак.

Как российская вакцина могла оказаться в Украине

По словам Остапа Семерака, заробитчаны довольно часто передают лекарства из Польши, Италии, которые в Украине не зарегистрированы. Возможно, передают и из России. Не исключено, что львовяне приобрели вакцину через интернет, так что это вообще может быть подделка.

Важно: любая вакцинация должна проходить с соблюдением четких требований, определенных действующим законодательством Украины.

Чем опасны подобные случаи

Во-первых, вакцина должна доставляться с соблюдением требований холодовой цепи, то есть при температуре, указанной в инструкции к этой вакцине.

Во-вторых, перед вакцинацией должен быть осмотр врача или медработника.

В-третьих, должен вестись учет вакцины в определенных документах.

В-четвертых, вакцина должна иметь разрешительный документ, то есть быть зарегистрированной в Украине.

И.о. генерального директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталья Тимко рассказала, что вакцинация должна проводиться при соблюдении четких вышеперечисленных условий, если делать не так, это считается нарушением процедуры.

Что же касается побочных действий, на введение любых иммунопрепаратов может быть реакция, которая предусмотрена производителем и указана в инструкции, или же это может быть аллергическая реакция. Но это все – ожидаемые реакции. Когда же человек вводит препарат, приобретенный неизвестно где, это может иметь непредсказуемые и довольно печальные последствия,

– отметила Наталия Тимко.

Что известно о российской вакцине