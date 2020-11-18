Львов получил первую партию тестов на выявление антигена к коронавирусу. Следующую поставку ожидают до конца ноября.

С начала месяца городские власти Львова вели переговоры по закупке тестов на антиген. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

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18 ноября в город уже прибыло 10 тысяч таких наборов. До конца месяца Львов должен получить еще 50 тысяч.

Эти тесты от американского производителя "Abbott". Одна штука стоит 240 гривен.

Этого хватит, чтобы провести по меньшей мере 2 волны тестирований медиков и педагогов, которые каждый день контактируют с большим количеством людей. У нас работает 15 тысяч учителей и воспитателей и 10 тысяч медицинских работников,

– рассказал Андрей Садовый.

Будет ли во Львове массовое тестирование на коронавирус

Садовый рассказал, что пока массового тестирования во Львове не предусматривают. Ведь согласно рекомендациям ВОЗ, чтобы оно было эффективным, нужно провести несколько волн тестирований всего населения.

Только для одного Львова это обойдется в 500 миллионов гривен, не учитывая стоимости самой организации.

Поэтому такие вещи можно делать только в масштабах страны, а не одного областного центра. Только тогда массовое тестирование будет оправданным,

– пояснил Садовый.

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