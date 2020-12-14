Александр Лукашенко не исключает, что белорусы возьмутся за производство собственной вакцины от коронавируса. Помогать в этом должны якобы россияне. Вместе с тем самопровозглашенный президент Беларуси назвал производство вакцины в мире "дракой за деньги".

В Беларуси рассматривают 3 варианта по вакцинации против COVID-19

Сейчас в стране рассматривают 3 варианта сценария по вакцинации населения против COVID-19. Об этом Лукашенко рассказал во время встречи с коллективом одной из минских больниц, информирует БЕЛТА.

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Первый вариант – закупка вакцины за рубежом. Однако, говорится лишь о российской вакцине.

– закупка вакцины за рубежом. Однако, говорится лишь о российской вакцине. Второй – производство вакцины из российских штаммов.

– производство вакцины из российских штаммов. Третий – разработка собственной вакцины.

Сам самопровозглашенный глава государства не исключает, что объединить придется сразу 3 варианта.

Нам нужно купить вакцину, чтобы провакцинировать группы риска (это врачи и медсестры – прежде всего). Нам неплохо наладить производство. Дело не в том, что мы потом сможем продать ее, но нужно для себя и для своих людей изготовить вакцину,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко получил предложения ученых касаемо препаратов

Россия, по словам Лукашенко, уже готова предоставить Беларуси все необходимое для производства препарата. Предложения по вакцинам самопровозглашенному президенту уже предоставили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук.

Что меня настораживает в этой вакцине (которую производят в мире – 24 канал) – это драка за деньги. В этом крутятся миллиарды долларов и все начали драться за эти деньги, иногда пренебрегая ответственностью за вакцину и людей,

– рассказал Лукашенко.

Какова ситуация в Беларуси с коронавирусом

По состоянию на 14 декабря 2020 года в Беларуси выявили более 160 тысяч случаев коронавируса, из них более чем 1 263 – летальные. Выздоровели от болезни почти 139 тысяч человек.

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