Не приехала скорая, потому что не слышали одышки: житель Луцка с коронавирусом ехал в больницу
Житель Луцка Анатолий Доброчинский, который болеет коронавирусом, рассказал, что за ним отказались послать скорую, потому что по телефону не услышали в его словах одышки. Впрочем, уже в больнице подтвердили, что он действительно нуждался в госпитализации.
Из-за отказа скорой мужчина вынужден был добираться в больницу на такси. Об этом сам житель Анатолий Доброчинский рассказал в комментарии "Конкуренту".
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Этот случай произошел в ночь на 17 декабря. Мужчина длительное время дома лечил воспаление легких и параллельно консультировался с семейным врачом.
С начала недели его состояние существенно ухудшилось, поэтому врач посоветовал больному обратиться в скорую. Впрочем, дежурная в скорой Анатолию Доброчинскому отказала, аргументируя это отсутствием одышки и "низкой" температурой 38,6.
Затем уже с температурой 39 житель Луцка сам поехал в инфекционную больницу, где сдал тесты на коронавирус, после чего его положили в стационар.
Я в шоке был с той дежурной. В инфекционной при осмотре мне сказали, что по симптомам у меня воспаление, вызванное коронавирусом, и положили в больницу,
– рассказал Анатолий Доброчинский.
Что на это сказали в больнице
- В областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что проверили ситуацию и, в частности, запись разговора.
- В больнице утверждают, что дежурная больницы действовала согласно инструкции. Мол, она не увидела достаточных причин для того, чтобы отправить к больному бригаду скорой помощи.
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