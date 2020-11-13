Ученые оценили страны мира по уровню медицины и отдельно определили развитие каждой из них. Оказалось, что хуже всего в Украине лечат ишемическую болезнь сердца, а лучше всего – диарею.

Ученые из Международного исследовательского коллектива провели анализ уровня медицины разных стран мира. Они подсчитали, на сколько граждане каждой из них обеспечены базовой медицинской помощью и на сколько она эффективна. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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Как проводился анализ

Ученые проанализировали развитие медицины в 204 странах мира за 1990 – 2019 год. Отдельно учитывались 23 показателя, которые разбили на категории вроде: профилактика, лечение, реабилитация и тому подобное.

Исследователи не обошли и уровень вакцинации против кори, коклюша, дифтерии, столбняка, а также уровень предоставления антиретровирусной терапии при ВИЧ.

Каждый показатель оценивали по 100-балльной шкале. Для получения интегрального показателя, исследователи определили коэффициент влияния каждого фактора на общий уровень здравоохранения.

Сколько баллов у Украины

Общий показатель для Украины составляет 57 баллов. Таким образом мы недалеко оторвались от Зимбабве, у которого 54 балла.

Самую низкую оценку Украина получила за лечение ишемических болезней сердца – всего 2 балла. Зато за лечение диареи страна заработала все 100 баллов.

Лучший уровень медицины продемонстрировали Япония (96 баллов) и Исландия (95 баллов). Зато в США – 82 балла.

Исследователи пришли к выводу, что показатели на 2019 год меньше, чем должны были бы быть при текущем уровне финансирования.

Согласно результатам исследования, чтобы общий уровень медицинских услуг в стране превысил 80 баллов, на одну душу населения страна должна финансировать минимум 1 398 (39 тысяч 445 гривен) в год.